Marcelo manifesta “profunda consternação e indignação” com tiroteio em escola no Brasil

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou esta quarta-feira “profunda consternação e indignação” devido ao tiroteio que ocorreu numa escola em São Paulo, no Brasil, que causou dez mortos.

“O Presidente da República exprimiu ao Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, nesta hora difícil, toda a solidariedade e profundo pesar para com o povo irmão do Brasil e com as famílias das vítimas, a quem dirigiu as mais sentidas condolências”, refere uma nota publicada no sítio na internet da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa lamentou o tiroteio, lembrando que entre as vítimas mortais e os feridos estão várias crianças.

O tiroteio aconteceu por volta das 09h40 (12h40 de Lisboa), segundo relatos de vizinhos à imprensa local.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Militar de São Paulo, oito vítimas foram encontradas mortas dentro da Escola Estadual Raul Brasil, seis baleadas e os dois autores do tiroteio, e outras duas pessoas socorridas não resistiram e morreram no hospital.

Os dois autores do crime foram identificados pela Polícia Militar como sendo Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, ambos ex-alunos daquele estabelecimento de ensino.

O governador do Estado de São Paulo, João Dória, decretou, através da rede social Twitter, três dias de luto.

