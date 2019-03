Mazda Motor Europe anuncia nova liderança

A partir de 1 de Abril, há mudanças na liderança da Mazda. A operação europeia da marca, liderada desde 2009 por Jeff Guyton, passa a ser comandada por Yasuhiro Aoyama, até agora managing executive officer da Mazda Motor Corporation, no Japão. Por seu turno, Guyton assume a presidência da Mazda na América do Norte.

Em comunicado, o presidente e CEO do construtor nipónico, Akira Marumoto, considera oportunas estas alterações. “Numa altura em que a Mazda dá passos em frente através de uma nova geração de produtos, neles incluindo-se o lançamento recente do Mazda3 e do Mazda CX-30, este é o momento certo para implementar as alterações ao nível da gestão do negócio, processo que temos vindo a planear para a América do Norte e para Europa, duas regiões vitais para o nosso crescimento”, defende.

Segundo Marumoto, Jeff Guyton é o homem certo para ficar à frente daquela que é a região que representa para a Mazda o maior volume de vendas e, por tabela, lucros. Sobretudo numa fase em que a marca se encontra a construir, juntamente com a Toyota, uma fábrica em solo norte-americano. Já Guyton diz-se “muito animado” com o seu regresso aos EUA e confiante de que a Mazda Motor Europe fica “nas melhores mãos”.

Participe nos Prémios Auto Observador e habilite-se a ganhar um carro

Vote na segunda edição do concurso dedicado ao automóvel cuja votação é exclusivamente online. Aqui quem decide são os leitores e não um júri de “especialistas” e convidados.

Vote agora

Continuar a ler