Projeto Lata 65 e Vhils integram festival de arte pública na Escócia

O projeto português Lata 65, de oficinas de Arte Urbana para idosos, e o artista Alexandre Farto (Vhils) fazem parte da programação do festival internacional de arte pública Nuart Abeerden, que decorre em abril na Escócia.

Vhils é um dos 13 artistas em destaque este ano no festival, que se realiza entre 18 e 21 de abril na cidade de Aberdeen, de acordo com informação disponível no site da iniciativa. A lista de artistas convidados inclui também, entre outros, o britânico Ben Eine, o alemão Evol, o norte-americano Axel Void e a norueguesa Hama Woods.

O festival Nuart, iniciativa sem fins lucrativos, “dedica-se a promover a arte como parte da vida diária, a tirar a arte e os artistas dos estúdios, caves e instituições e para as ruas da cidade“.

Além da criação de obras nas ruas de Aberdeen, o festival inclui o Nuart Plus, um programa internacional de conversas académicas, apresentações de artistas, exibição de filmes, visitas guiadas, oficinas e outras iniciativas que acontecem em vários locais.

É neste programa que está incluído o projeto Lata 65, da arquiteta Lara Seixo Rodrigues, que é também responsável pelos festivais Wool — Festival de Arte Urbana da Covilhã e ESTAU — Estarreja Arte Urbana.

Desde a primeira oficina, realizada em novembro de 2012 com idosos que frequentavam o Centro Paroquial de Alcântara, o Lata 65 já passou por várias cidades portuguesas, mas também do Brasil, Espanha e Estados Unidos.

Nos ‘workshops’, os idosos aprendem, e põem em prática, técnicas de Arte Urbana com ajuda da própria Lara e de vários artistas.

No Nuart, Lara Seixo Rodrigues irá ainda “participar numa sessão de perguntas e respostas após a exibição de um documentário em curta-metragem”.

O Nuart Aberdeen é organizado pela Nuproductions, a equipa que organiza o Festival Nuart, na Noruega, “o mais antigo festival anual de arte urbana do mundo”.

Continuar a ler