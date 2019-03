Revista de aniversário do Observador é capa do ano para os prémios Meios & Publicidade

Em 2018, o Observador lançou duas revistas em papel: o terceiro número da sua revista de aniversário, em Maio, e o segundo número da revista Observador Lifestyle, em Novembro. Ambas as revistas foram agora distinguidas pelos prémios Meios & Publicidade. A revista Observador Aniversário recebeu o troféu de Melhor Capa do Ano, na categoria de revistas. A Observador Lifestyle nº2 recebeu uma menção honrosa na categoria de Projeto Gráfico.

Recorde-se que já no ano passado a revista Observador Lifestyle nº1 tinha sido escolhida como Projeto Gráfico do Ano nos prémios Meios & Publicidade, comprovando o sucesso da parceria que o Observador estabeleceu com a Silvadesigners em 2015, e que tem vindo anualmente a dar os seus frutos. A capa premiada é composta por uma ilustração de Manuel Pinho a fazer os famosos “corninhos”, assinada por Pedro Lourenço, com direção de arte de Luís Alexandre.

Em 2019, o Observador aprofundará a sua aposta na área das revistas, com a criação de uma nova empresa propositadamente para esse efeito, em parceria com João Miguel Tavares. Essa empresa chamar-se-á Cinco Um Zero e estrear-se-á nas bancas já no final deste mês, com mais um número da revista Observador Lifestyle.

Continuar a ler