Bas Dost está de regresso aos convocados do Sporting para defrontar o Santa Clara

O avançado holandês Bas Dost regressou esta quinta-feira à lista dos convocados do Sporting, para a receção de sexta-feira ao Santa Clara, no encontro que arranca com a 26.ª jornada da I Liga de futebol.

Dost falhou a deslocação na última ronda ao Estádio do Bessa, em que os ‘leões’ venceram por 2-1, devido a um problema no joelho direito, mas já está em condições de poder defrontar os açorianos, tal como o treinador Marcel Keizer confirmou esta quinta-feira em conferência de imprensa.

Em relação ao duelo com o Boavista, o médio Gudelj foi excluído da lista de 18 convocados, devido a castigo, assim como Tiago Ilori, Francisco Geraldes e o guarda-redes Diogo Sousa, mas por opção.

De regresso estão Thierry Correia e Miguel Luís, jogadores que normalmente atuam pela equipa de sub-23.

O Sporting, quarto classificado da I Liga, com 52 pontos, recebe esta sexta-feira o Santa Clara, oitavo, com 32, no jogo de abertura da 26.ª jornada da I Liga, com início às 20:30, no estádio José Alvalade, em Lisboa.

Lista dos 18 convocados:

Guarda-redes: Renan Ribeiro e Salin.

Defesas: Ristovski, Mathieu, André Pinto, Christián Borja, Coates e Thierry Correia.

Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Doumbia, Wendel e Miguel Luís.

Avançados: Jovane Cabral, Raphinha, Diaby, Luiz Phellyppe e Bas Dost.

