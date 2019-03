Brincos, correntes e muito néon: o “street style” do primeiro dia do Portugal Fashion

Até domingo, a Alfândega do Porto vai ser palco das propostas dos designers nacionais para a próxima estação fria. No dia inaugural, os jovens criadores dominaram o calendário de desfiles, e fora das luzes da ribalta saltaram à vista duas cores: o branco e o néon. Houve t-shirts da Barbie e de Britney Spears, correntes no pés e brincos vistosos, em looks confortáveis e descontraídos, para ver o melhor da moda a passar.

Texto de Maria Martinho, fotografia de João Porfírio.

