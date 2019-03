Bruno Fernandes eleito melhor jogador de fevereiro da I Liga. Benfica domina prémios

O médio do Sporting Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador de fevereiro da I Liga de futebol, anunciou esta quinta-feira a Liga de clubes, enquanto o Benfica dominou nos restantes galardões votados pelos treinadores do escalão principal.

Bruno Fernandes, que somou quatro golos e uma assistência no mês transato, recebeu a preferência de 24,54% dos técnicos, superando a concorrência de João Félix, do Benfica, e Chiquinho, do Moreirense, tendo vencido o prémio pela segunda vez esta época.

O atleta do Sporting foi ainda eleito o melhor médio de fevereiro, com 28,24%, batendo exatamente os mesmos oponentes: João Félix e Chiquinho.

Contudo, os restantes prémios foram dominados pelo Benfica: o grego Vlachodimos foi o melhor guarda-redes (24,54%), o espanhol Grimaldo o melhor defesa (14,35%) e o suíço Seferovic o melhor avançado (32,08%).

Já o técnico do Benfica, Bruno Lage, foi considerado pelos seus homólogos o melhor treinador do mês de fevereiro, com 31,94%, enquanto o prémio de melhor golo foi atribuído ao avançado do Feirense Stivan Petkov, pelo tento acrobático apontado na derrota com o Sporting (3-1), na 21.ª jornada.

Na II Liga, Adriano Castanheira, do Sporting da Covilhã, foi o melhor jogador, vencendo a concorrência de Tanque (Paços de Ferreira) e Fortes (Arouca).

