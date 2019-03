Coliseu do Porto recebe pela primeira vez o Festival Dias da Música em abril

O Centro Cultural de Belém leva pela primeira vez o Festival Dias da Música ao Porto, mais precisamente ao Coliseu da cidade, e na bagagem traz o “Sonho de Uma Noite de Verão”, uma obra do compositor, pianista e maestro alemão Felix Mendelssohn, tendo por base a obra do britânico William Shakespeare. Com a “Abertura” e a famosa “Marcha Nupcial”, esta continua a ser uma das mais populares peças de Mendelssohn.

Além da orquestra, que terá cerca de 70 músicos, serão também convidados coros locais, as solistas Ana Maria Pinho, soprano, e Patrícia Quinta, meio soprano, às quais se junta a narração do ator Pedro Penim, num total de 80 vozes.

“O espetáculo nasce de um grande estágio de orquestra, orientado pelo maestro Cesário Costa, e aberto a alunos de música dos Conservatórios Oficiais, das Escolas Profissionais e das Escolas de Ensino Particular e Cooperativo de todo o país. Esse estágio decorre no Porto e, por isso, será no Coliseu a primeira apresentação da obra”, lê-se no comunicado de imprensa.

A peça tem estreia marcada no dia 18 de abril, pelas 21h30, no Coliseu do Porto e passará depois por Coimbra, terminando no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no dia 25 de abril. Os bilhetes custam 7,50€ e já se encontram disponíveis.

