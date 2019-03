Diplomatas norte-americanos já deixaram a Venezuela

Os diplomatas norte-americanos que ainda permaneciam na Venezuela já deixaram o país. O anúncio foi feito pelo Secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, na sua conta oficial do Twitter, na tarde desta quinta-feira.

All remaining U.S. diplomats in #Venezuela have departed for the time being. We remain firm in our support for Venezuelan people and @jguaido and look forward to returning to a free & democratic Venezuela. #EstamosUnidosVE

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 14, 2019