Documentário diz que Maddie está viva depois de ter sido raptada

O documentário “O Desaparecimento de Madeleine McCann” vai estrear esta sexta-feira na plataforma Netflix e aponta para a teoria de que a criança desaparecida no Algarve há quase 12 anos está viva depois de ter sido raptada por um grupo ligado ao tráfico de pessoas.

Segundo avança o The Sun, Jim Gamble, um polícia especialista em proteção de crianças e que esteve envolvido na primeira investigação do caso, acredita que 12 anos depois do desaparecimento de Maddie, o mistério ainda pode ser resolvido. Jim Gamble é um dos 40 especialistas e figuras-chave que participam neste documentário, que não contou com a colaboração dos pais da criança.

Jim Gamble diz que “há que ter esperança nos avanços da tecnologia. Ano após ano, o ADN está a melhorar. Ano após ano, novas técnicas, incluindo reconhecimento facial, estão a ver progressos”, acrescentando que “é possível que esta tecnologia nos ajude a encaixar algumas peças” deste processo que paralisou o país em 2007.

A par disso, o documentário diz ainda que a menina pode ter sido mantida viva devido “ao valor financeiro enquanto britânica de classe média“, sendo assim considerada uma boa moeda de troca por parte dos traficantes.

Vários dos depoimentos recolhidos para o documentário apontam a teoria de que a criança, na altura com 3 anos de idade, terá sido raptada e sequestrada por um gangue de tráfico humano e levada para o estrangeiro, mas que poderá ainda estar viva. O documentário deixa ainda várias mensagens de esperança, com as autoridades a acreditarem que o caso pode ter solução.

O filme terá custado 23 milhões de euros e inclui entrevistas, entre outros, ao inspetor Gonçalo Amaral, que chegou a publicar um livro sobre o caso, onde apontava suspeitas sobre os pais da criança — Gerry e Kate McCann.

Ainda não se sabe se o documentário vai ser disponibilizado no serviço português da plataforma de streaming.

Maddie McCann desapareceu a 3 de maio de 2007 na Praia, no Algarve e até hoje permanece o mistério sobre o caso, existindo várias teses que variam entre o rapto e o homicídio da criança e que deixam também dúvidas sobre a negligência ou o envolvimento dos pais neste caso.

