Facebook, Instagram e Whatsapp já funcionam. Problemas estão (quase) resolvidos

Parece estar muito perto da resolução a falha de serviço que causou uma “quarta-feira negra” para o Facebook e para as outras apps detidas pela empresa de Mark Zuckerberg (Instagram, Whatsapp e Facebook Messenger). O site DownDetector.com ainda fala em “problemas no Facebook” mas o ritmo de reportes de problemas caiu a partir das primeiras horas desta madrugada. Em Portugal, os serviços parecem estar a funcionar sem problemas.

Esta foi a falha de serviço mais grave para o Facebook desde que esta rede social se tornou a mais popular do mundo, nota a BBC. Problemas ainda piores ocorreram em 2008 mas, como recorda a BBC, nessa altura o Facebook tinha 150 milhões de utilizadores (e não tinha as outras apps, que também sofreram problemas), em comparação com os mais de 2.300 milhões de hoje.

O mapa em tempo real do serviço DownDetector mostra que ainda há registo de problemas em algumas partes da Europa, incluindo no Reino Unido, mas em Portugal os serviços parecem estar a funcionar normalmente, à semelhança do que acontece na América do Norte.

Pelo menos em Portugal, a publicação e o envio de anexos nos serviços de conversação parece estar a funcionar sem problemas.

Nas horas mais difíceis, o Facebook recorreu à rede social concorrente Twitter para garantir que tudo estava a ser feito para resolver os problemas — e assegurar que não se trata de um ataque informático “DDoS” (inúmeros acessos simultâneos a servidores para sobrecarregá-los e boicotar sites de Internet). Ainda não foram avançadas explicações para a falha de serviço.

Continuar a ler