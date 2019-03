Facebook perde director de produto e o responsável pelo Whatsapp

Mark Zuckerberg, o máximo responsável do Facebook, anunciou na noite desta quinta-feira que a empresa perdeu dois altos quadros. Chris Cox, o número três da hierarquia e administrador responsável pelo produto do Facebook, e Chris Daniels, responsável pelo Whatsapp, demitiram-se na sequência das alterações que Zuckerberg quer implementar. O fundador do Faceboook tem insistido que quer que a rede social seja uma plataforma focada e orientada sobretudo para a privacidade dos utilizadores, depois de todas as polémicas originadas pela partilha de dados dos utilizadores quando o caso Cambridge Analytica foi tornado público.

Chris Cox já trabalhava há mais de uma década com Mark Zuckerberg. Começou como engenheiro, construiu as primeiras equipas de recursos humanos, liderou as equipas de produto e design na condução da aplicação móvel do Facebook e estava a supervisionar a estratégias para as restantes aplicações do grupo. “Vou sentir muita falta do Chris, mas estou profundamente agradecido por tudo o que fez para construir este lugar e servir a nossa comunidade”, escreveu Zuckerberg.

Já Chris Daniels, para além de chefiar a equipa responsável pelo Whastapp, foi responsável pela condução da equipa de desenvolvimento de negócios e que “ajudou a que mais de 100 milhões de pessoas tivessem acesso à internet”. “Gostei muito de trabalhar com o Chris [Daniels] e tenho a certeza de que vai fazer um ótimo trabalho naquilo que escolher a seguir”, disse Mark Zuckerberg.

O fundador do Facebook não deixou os lugares vazios durante muito tempo. Na mesma nota, anunciou que a aplicação móvel do Facebook vai ser liderada por Fidji Simo, que já integrava a equipa. Já o Whatsapp vai estar sob a alçada de Will Cathcart que integrava a equipa da aplicação móvel.

Esta notícia surge na sequência do maior apagão de sempre da história do Facebook. A rede social, o Messenger, o Instagram e o Whatsapp estiveram intermitentes durante um dia, originando uma corrida a aplicações concorrentes.

