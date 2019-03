Festival Internacional de Teatro do Alentejo abre esta quinta-feira com 14 companhias

A edição deste ano do Festival Internacional de Teatro do Alentejo (FITA), que reúne 14 companhias de 10 países, abre esta quinta-feira com apresentações de três espetáculos nos concelhos de Beja, Grândola e Santiago do Cacém.

Os “pontapés de saída” do FITA são dados às 21h30 com apresentações dos espetáculos “Tierras”, da companhia Teatro Ponto Azul, no Teatro Municipal Pax Julia, em Beja, “Pareja Abierta”, da companhia Teatro Memórias, no Cineteatro Granadeiro, em Grândola, e “Kangalutas”, das companhias Lendias d’Encantar, Folha de Medronho e Teatro do Oprimido, na Escola Secundária Padre António Macedo, em Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém.

Até ao dia 24 deste mês, o 6.º FITA, que é organizado pela Companhia de Teatro Lendias d’Encantar, de Beja, vai passar por Lisboa e pelos concelhos alentejanos de Aljustrel, Almodôvar, Beja, Campo Maior, Elvas, Grândola, Mértola, Ponte de Sor e Santiago do Cacém.

Durante os 11 dias do FITA, que é “o maior festival de teatro a sul do Tejo“, o Alentejo “vai perder a sua condição de região periférica de Portugal e da Europa e tornar-se o centro do teatro ibero-americano em Portugal”, disse à agência Lusa o diretor artístico do evento, António Revez.

Com o lema “Tanto teatro em todo o Alentejo“, o FITA vai incluir, nos dez concelhos, 41 sessões de espetáculos de teatro e dança de 14 companhias e que envolvem um total de 68 artistas.

Trata-se de companhias da Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Guiné-Bissau, Honduras, Porto Rico, Portugal, República Dominicana e Uruguai, precisou António Revez, frisando que o FITA deste ano “traz, pela primeira vez, a palcos alentejanos, teatro de Porto Rico e das Honduras”.

Além dos espetáculos de teatro e dança, o FITA vai incluir uma programação paralela em Beja composta por cinco concertos e três conversas informais sobre teatro.

Os concertos de Couple Coffee, na sexta-feira, Sacapelástica, no sábado, Lokomotiv, no dia 22, e Trio Chapim e Hang The DJ, no dia 23, vão decorrer a partir das 21:30, num restaurante de Beja.

As conversas vão decorrer nos dias 18, 19 e 20, a partir das 17h30, numa mercearia/cafetaria situada na Praça da República de Beja.

Sapo de Otro Pozo (Argentina), Coletivos Os Conectores, Teatro Manual e Luna Lunera (Brasil), La Fulana Teatro (Chile), Teatro Punto Azul (Cuba), Teatro do Oprimido (Guiné-Bissau), Teatro Memorias (Honduras), ArteBoricua (Porto Rico), Nacional de Dança Contemporânea do Ministério da Cultura da República Dominicana e MaDo y Trillo (Uruguai) são as companhias estrangeiras que vão atuar no FITA.

Já as companhias de teatro portuguesas são a Lendias d’Encantar, a Folha de Medronho, de Loulé, e a Certa do Varazim Teatro, da Póvoa de Varzim.

O 6.º FITA termina no dia 24 com a apresentação do espetáculo “Aqueles Dois”, da companhia Luna Lunera, a partir das 16h00, no Auditório Municipal António Chainho, em Santiago do Cacém.

