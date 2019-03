Kwiatkowski consolida liderança no Paris-Nice após contrarrelógio

O ciclista polaco Michal Kwiatkowski (Sky) consolidou esta quinta-feira a liderança do Paris-Nice, ao ser terceiro no contrarrelógio da quinta etapa, vencido pelo britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott).

O vencedor da última Volta a Espanha gastou 30.26 minutos para vencer o “crono” de 25,5 quilómetros, com partida e chegada em Barbentane, em França, menos sete segundos do que o alemão Nils Politt (Katusha-Alpecin) e 11 do que Kwiatkowski.

Na classificação geral, o campeão polaco tem 19 segundos de avanço sobre o colombiano Egan Bernal, seu colega de equipa na Sky, e 28 sobre o espanhol Luis León Sanchéz (Astana). O português Amaro Antunes (CCC) foi 39.º na etapa, a 1.30 minutos de Yates, subindo ao 37.º lugar, a 12.37 de Kwiatkowski.

A sexta etapa do Paris-Nice corre-se na sexta-feira, entre Peynier e Brignoles, num percurso de 176,5 quilómetros.

