Lionn diz em tribunal que foi vítima de aliciamento por empresário antes do Rio Ave-Benfica

Lionn, defesa que se encontra hoje no Desp. Chaves depois de seis anos ao serviço do Rio Ave, revelou em tribunal, no âmbito de um processo colocado pelo guarda-redes Cássio ao empresário César Boaventura, que o agente tentou comprá-lo, bem como a mais dois companheiros de equipa, na antecâmara de um encontro entre os vila-condenses e o Benfica.

“César Boaventura tentou comprar-me antes do jogo contra o Benfica. A mim, ao Cássio e ao Marcelo”, terá dito o brasileiro no Tribunal de Esposende, de acordo com o Expresso. “Vai ter de provar em tribunal o que disse”, respondeu César Boaventura ao mesmo jornal, que fala num esquema “montado por alguns jogadores com algumas pessoas do FC Porto e com o Bruno Carvalho [ex-presidente do Sporting]. Esses jogadores acabaram por ser contratados por clubes com ligações a FC Porto e Sporting.

Mais curioso ainda, tinha sido o próprio empresário a confirmar, de forma indireta, que existira esse depoimento de um jogador do Rio Ave (neste caso Lionn) na sua conta do Facebook, na noite da passada terça-feira. “O melhor foi ver testemunhas como Marco Carvalho (diretor de comunicação) e Lionn (ex-jogador atualmente no Chaves), fazerem depoimentos a dizer que eu alegadamente os tinha aliciado para um jogo entre Rio Ave vs. Benfica, assunto esse que em nada tinha a ver com o julgamento em questão, no entanto é uma forma de me descredibilizar perante o juiz”, escreveu nesse post, onde já fazia essa alusão entre os três jogadores em causa – Lionn, Cássio e Marcelo – e as ligações que teriam a FC Porto e Sporting.

A afirmação tem como contexto o Rio Ave-Benfica relativo à temporada de 2015/16, que estaria a ser investigado por suspeitas de viciação de resultados. Tudo teria começado na investigação de outro encontro dos vila-condenses, contra o Feirense. No final de abril, o Expresso escreveu que a Polícia Judiciária e o Ministério Público estariam a investigar todos os jogos dos encarnados desde a temporada 2013/14, por suspeitas de que um ou mais intermediários podiam ter abordado jogadores adversários, não havendo qualquer suspeito formal (pelo menos nessa altura) por razões estratégicas.

Este caso em específico onde Lionn falou dessa tentativa de aliciamento nada tem a ver com os supracitados: depois da derrota do Rio Ave frente ao FC Porto no Dragão por 5-0, Cássio considerou que o agente César Boaventura tinha sugerido que o brasileiro facilitara na goleada dos azuis e brancos e avançou com uma queixa em tribunal.

