Lisboa nomeada para Melhor Cidade Destino e outros quatro prémios nos World Travel Awards

Lisboa está nomeada em cinco categorias europeias do World Travel Awards. A cidade concorre a “Melhor Cidade Destino”, “Melhor Destino para City Break”, e “Melhor Destino de Cruzeiros” da Europa. A Associação Turismo de Lisboa está nomeada para “Melhor Tourist Board” e o Porto de Lisboa para “Melhor Porto de Cruzeiros”.

As votações online estão abertas para todas as categorias, podendo participar profissionais do turismo e o público em geral até 28 de abril de 2019. Os vencedores de cada categoria receberão o prémio na Gala dos World Travel Awards Europe, na ilha da Madeira a 8 de junho.

A nomeação é vista pela Associação Turismo de Lisboa como uma forma de reforçar “a notoriedade e posicionamento da capital portuguesa enquanto destino turístico de excelência”, destacando ainda “o trabalho desenvolvido pela Associação Turismo de Lisboa ao longo dos anos”. A Associação Turismo de Lisboa foi criada em 1997 para promover o turismo em Lisboa.

Em junho de 2018, Lisboa conquisto pela primeira o prémio de “Melhor Cidade Destino da Europa” nos World Travel Awards, vencendo mais tarde as categorias de “Melhor Cidade Destino” e o “Melhor Destino para City Break” a nível mundial.

