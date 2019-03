Mais cinema português em três festivais estrangeiros

O filme “O mar enrola na areia”, de Catarina Mourão, foi selecionado para a competição do festival Visions du Réel, que decorrerá em abril em Nyon, França, segundo a programação esta quinta-feira anunciada, revelou a Portugal Film. Esta será a estreia mundial da curta-metragem ficcional de Catarina Mourão, feita a partir de um excerto de um filme encontrado nos arquivos da família.

O festival Visions du Réel começa a 5 de abril, e terá um outro filme, uma coprodução portuguesa, na programação: “Lost three make one found”, do japonês Atsushi Kuwayama, sobre uma viagem de um japonês numa autocaravana pelo sul de Portugal.

Além destes filmes, do outro lado do Atlântico, “Pedro & Inês”, de António Ferreira, a partir de um romance de Rosa Lobato de Faria, com Joana de Verona e Diogo Amaral, será exibido em março e abril no Chicago Latino Film Festival e no Festival Internacional do Panamá, revelou a produtora Persona Non Grata.

Neste país sul-americano, além de “Pedro & Inês”, será ainda exibido “Chuva é cantoria na aldeia dos mortos”, filme de João Salaviza e Renée Nader Messora, que se estreia hoje em Portugal. Em Chicago, aquele festival contará também com a curta-metragem “Summerfest”, da realizadora Maria Hespanhol, protagonizada por Maria João Bastos, no âmbito de um périplo do filme da realizadora por vários eventos em Hagertown, Houston, Boston e New Hope.

