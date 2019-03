Mais de cinco mil pessoas já estiveram no velório de seis vítimas de massacre em escola no Brasil

Mais de cinco mil pessoas já compareceram ao velório de seis vítimas do massacre ocorrido nesta quarta-feira dentro de uma escola na cidade brasileira de Suzano, noticiou a imprensa brasileira.

Um velório público e coletivo de seis vítimas do ataque ocorre desde as 6:30 da manhã (9:30 em Lisboa) na Arena Suzano, no Parque Max Feffer.

No local, estão a ser velados quatro estudantes, com idades entre os 15 e os 17, e as duas funcionárias da escola, com 38 e 59 anos. Um quinto estudante está a ser velado noutra zona da cidade.

O homem morto pelo sobrinho, Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, um dos autores do ataque, foi enterrado às 11:00 (14:00 em Lisboa).

Os corpos de Guilherme Taucci Monteiro e do outro autor do massacre, Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, serão enterrados hoje, mas não haverá velório.

Na manhã desta quarta-feira, um ataque dentro da Escola Estadual Professor Raul Brasil, estado de São Paulo, provocou 10 mortes, sendo vítimas cinco alunos, duas funcionárias, um empresário e os dois atiradores.

Outros nove feridos foram levados para hospitais de Suzano, município localizado na região metropolitana de São Paulo.

A polícia brasileira ainda investiga a motivação do ataque.

Continuar a ler