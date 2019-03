Morreu o ator Amadeu Caronho

O ator Amadeu Caronho, que participou no programa da TVI “Ri-te, Ri-te” e em diversas produções de ficção nacional, morreu na quarta-feira aos 76 anos, disse à Lusa fonte da família.

Conhecido pelas participações em “Ri-te, Ri-te”, da TVI, e no programa de apanhados “Minas e Armadilhas”, da SIC, Amadeu Caronho participou nas telenovelas da TVI “Anjo Selvagem”, “Olhos d’Água” e “Nunca Digas Adeus”, bem como nas séries da estação de Queluz “Inspetor Max” e “Super Pai”.

Na RTP, integrou as séries históricas “O Processo dos Távoras”, “Alves dos Reis” e “Ballet Rose”, escritas por Francisco Moita Flores, fazendo parte também do elenco de “Esquadra de Polícia”, igualmente de Moita Flores, em coautoria com Luís Filipe Costa.

Amadeu Caronho participou ainda em “O Espírito da Lei”, exibido pela SIC, assim como “O Olhar da Serpente”, para a mesma estação de televisão, entre outras produções nacionais e estrangeiras.

