Morreu o cartoonista Augusto Cid, aos 78 anos

Morreu o cartoonista Augusto Cid nesta quinta-feira. Tinha 78 anos e estava doente há muito tempo, avança a TVI 24. A Agência Lusa também já confirmou junto de um familiar.

Augusto Cid destacou-se como cartoonista, tendo trabalhado em vários jornais e revistas, nomeadamente Vida Mundial, O Diabo, Grande Reportagem, O Independente e no semanário Sol, assim como na TVI, sempre com uma perspetiva da atualidade. Publicou os livros “Que se passa na frente?!!”, “Porreiro, pá!”, “Soares é fish” e “Alto Cão Traste” e editou ainda o catálogo “Cid, o Cavaleiro do Cartoon”, que acompanhou uma exposição homónima do seu trabalho.

O velório de Augusto Cid realiza-se na sexta-feira, a partir das 17:00, na Basílica da Estrela, em Lisboa, onde será rezada missa de corpo presente no sábado, pelas 10:00, seguindo-se o funeral para o cemitério do Alto de São João, onde será realizada a cerimónia de cremação.

Os cartoons e as esculturas

Em 2012, numa entrevista ao Correio da Manhã, Augusto Cid descreveu a opção então acabado de tomar pela reforma: “Estava há algum tempo a pensar nisso. Já tinha havido um desconto substancial no meu ordenado, mas como gosto de lutar pelas causas em que acredito, continuei no ‘Sol’. Quando me tiraram outra fatia grande, vi-me impossibilitado de o continuar a fazer”. Durante a conversa, Augusto Cid revelou não ter contabilizado o número de cartoons que publicou em jornais ao longo da vida. “Mas foram uns milhares”, acrescentou.

Um cartoon tanto pode demorar uma hora como cinco a ser feito e as pessoas pensam que é bem pago. Esquecem-se de todo o material que precisei de armazenar na cabeça, as revistas e jornais que tive de comprar, os programas que tive de ver… Agora estou virado para a escultura e a preparar um livro sobre a minha comissão militar em Angola”, afirmou então ao jornal diário.

Como escultor, Augusto Cid desenvolveu obras como a peça de homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001 — que está instalada no cruzamento das avenidas de Roma e Estados Unidos da América, em Lisboa — e a escultura dedicada a Nuno Álvares Pereira, que se encontra em Lisboa, no Restelo, e foi inaugurada em novembro de 2016 pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

Na sua conta de Facebook, cuja última publicação data já de 2015, Augusto Cid foi publicando alguns cartoons e esculturas. São disso exemplo as imagens da fotogaleria abaixo:

Nascido “por acaso” nos Açores, na ilha do Faial, Augusto Cid estudou nos Estados Unidos da América e foi neste país que começou a publicar cartoons “sobre política americana”, que “tinham muito pouca repercussão, pois saíam num jornalinho local de Laguna Beach”, contou ao CM. Nessa entrevista ao diário, o cartoonista assumiu ainda que tentou “duas vezes” desenhar cartoon em computador, mas não lhe “pareceu genuíno”. “Entendo que o desenho e a pintura devem mostrar o traço e o toque de pincel que estão na origem dessa intervenção”, referiu ainda.

Antigo combatente na guerra do Ultramar, destacado para Angola, foi militante do PPD-PSD e amigo de Francisco Sá Carneiro. Chegou a ter livros apreendidos e foi especialmente crítico da atuação do seu partido na reação ao caso Camarate, o desastre aéreo de 1980 que vitimou Sá Carneiro — então primeiro-ministro –, o ministro da Defesa Adelino Amaro da Costa, outros três passageiros e os dois pilotos do avião. Augusto Cid chegou mesmo a investigar o desastre, como contou em 2012 ao Correio da Manhã:

Comecei por explorar todas as hipóteses ao longo de meses. Fui aos EUA de propósito para comprar livros sobre acidentes com aviões ligeiros e não havia caso algum de uma queda após descolagem por falta de gasolina. Nem um. Está hoje provado que a tese de acidente foi pura invenção. (…) No início não tinha grandes elementos para contestar as versões oficiais e a minha guerra começa com cartoons, uns a seguir aos outros, sobretudo no ‘Diabo’. Criticava e ridicularizava a investigação de tal maneira que as pessoas começaram a perceber que as coisas não batiam certo. Isto é uma coisa pouco vista neste país. O cartoon também serve para denunciar coisas que estão a ser mal feitas ou que ainda se vão passar”, referiu.

Augusto Cid revelou ainda ter sido alvo de ameaças e intimidações na sequência da sua investigação ao Caso Camarate: “A ameaça que me doeu foi quando destacaram um indivíduo para apontar uma arma à cabeça da minha filha. Havia também pessoas muito preocupadas com a minha segurança a aconselhar-me a fugir imediatamente. Estariam à minha espera em Santa Apolónia e depois em Madrid pessoas para me darem protecção até as coisas acalmarem. Como não apareci, voltaram a telefonar a dizerem que estava a correr um enorme perigo. No fundo era uma forma de intimidação”, referiu ao CM.

