Mulheres Juristas vão apresentar queixa na ERC contra os dois novos programas televisivos

A Associação Portuguesa das Mulheres Juristas vai avançar com uma queixa na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) contra os novos reality shows da TVI e da SIC. Em causa estão os programas que estrearam no passado domingo, “Quem quer namorar com o agricultor?”, da SIC, e “Quem quer casar com o meu filho?”, da TVI.

A queixa, segundo avança a Rádio Renascença, vai dar entrada no início da próxima semana. Para a Associação das Mulheres Juristas, a ERC pode exigir a suspensão dos dois programas televisivos por estes violarem princípios do Direito Internacional de “combate aos papéis estereotipados de mulheres e homens”. Para além desta queixa, os programas já acumulam outras no regulador da comunicação social.

No programa da SIC, “Quem quer namorar com o agricultor?”, cinco agricultores conhecem 17 mulheres e têm de escolher quais delas levam para o campo por forma a assumir uma relação. Já em “Quem quer casar com o meu filho?”, da TVI, são as mães e os pais dos concorrentes que escolhem as mulheres que entendem ser mais adequadas para casar com os filhos. O primeiro teve 1,48 milhões de espetadores e um share de 31,4% e o segundo prendeu aos televisores 1,11 milhões de espetadores e um share de 24,9%.

