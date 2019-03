Pedro Figueiredo segue em 54.º lugar no Open do Quénia de golfe

O português Pedro Figueiredo terminou hoje na 54.ª posição a primeira volta do Open do Quénia, prova do circuito europeu de golfe na qual Ricardo Gouveia segue na posição 95 e José-Filipe Lima no lugar 109.

Pedro Figueiredo, que segue empatado com outros 20 jogadores, terminou a volta com 72 pancadas (uma acima do par), com três ‘birdies’ (uma abaixo), dois ‘bogeys’ (uma acima) e um duplo ‘bogey’ (duas acima).

Ricardo Gouveia fechou a volta com 74 pancadas (três acima), com dois ‘birdies’, três ‘bogeys’ e um duplo ‘bogey’, entrando na segunda volta empatado com 13 jogadores.

A volta inaugural do torneio foi complicada para José-Filipe Lima, que conclui com 75 pancadas (quatro acima) tendo marcado dois ‘birdies’, dois ‘bogeys’, e um triplo ‘bogey’ (três acima).

O torneio é liderado pelo inglês Jack Singh Brar e pelo sul-africano Louis de Jager, que fecharam a volta com 64 pancadas (sete abaixo).

