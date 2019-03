Quebra nas exportações vai travar economia portuguesa nos próximos anos

O ciclo de crescimento da economia portuguesa iniciado em 2014 acabou e parece “estar a iniciar a fase descendente”, num “enquadramento internacional com riscos descendentes acrescidos que podem ter impactos elevados”. O alerta é do Conselho das Finanças Públicas (CFP), num relatório sobre Finanças Públicas que faz projeções para os cinco anos do período 2019-2023.

No ano passado, recorda o CFP, o Produto Interno Bruto (PIB) real diminuiu para 2,1% (menos 0,7 pontos percentuais do que no ano anterior), “interrompendo o ciclo de aceleração observado entre 2014 e 2017”. Foi só o primeiro sinal. O cenário que se avizinha para os próximos cinco anos é pior.

“As projeções do CFP apontam para um abrandamento gradual do crescimento da economia portuguesa ao longo de todo o horizonte de projeção (2019-2023). A redução do ritmo de crescimento do PIB real já observada em 2018 deverá prolongar-se, com uma taxa de variação anual de 1,6% em 2019”, nota o CFP. Esta projeção representa um desvio em baixa de 0,6 pontos percentuais face ao cenário do Governo.

O relatório do Conselho de Finanças Públicas regista mesmo que “com a exceção do Ministério das Finanças, cujo cenário mais recente implica uma aceleração do produto real de 2,1% em 2018 para 2,2% em 2019, todas as instituições internacionais perspetivam a manutenção ou mesmo desaceleração do ritmo de crescimento do PIB”. No médio prazo, é expectável que o ritmo de crescimento da economia portuguesa estabilize em torno dos 1,5%.

No que diz respeito a este ano, a desaceleraç̧ão na taxa de crescimento da economia “ficará sobretudo a dever-se ao abrandamento das taxas de variaç̧ão do consumo privado e do consumo público (que não é inteiramente compensado pela aceleração prevista do investimento)”. No restante horizonte de projeção, ou seja até 2023, sublinha o CFP, “refletirá a diminuição da taxa de crescimento das próprias exportações”.

O CFP recorda que o comportamento das exportações foi mesmo “o fator determinante” para o perfil descendente da economia portuguesa em 2018 (prosseguindo uma tendência iniciada na segunda metade de 2017). E, apesar de projetar uma aceleração ligeira desta componente em 2019 (um crescimento 3,9% em termos reais, ou mais 0,2 pontos percentuais do que em 2018), as perspetivas para lá deste ano não são tão boas.

“As exportações deverão acelerar ligeiramente em 2019 (…) esperando-se para os anos seguintes um perfil de abrandamento contínuo. Em 2020, o ritmo de crescimento desta componente do PIB deverá reduzir-se 0,5 pontos percentuais para 3,4%, convergindo a taxa de variação para um valor de 2,6% no médio prazo. A evolução das exportações acompanha a dinâmica esperada para a procura externa dirigida à economia portuguesa”, escreve a instituição.

No mesmo sentido, e com base nos dados do FMI apresentados no World Economic Outlook (WEO) de outubro de 2018, o CFP projeta que “o ritmo de crescimento da procura externa dirigida à economia portuguesa desacelere progressivamente ao longo de todo o horizonte” até 2023.

Forte abrandamento da zona euro cria cenário negativo para Portugal

O abrandamento do crescimento mundial, sobretudo a “forte desaceleração do crescimento” na área do euro, “estabelece um quadro globalmente menos favorável” para a atividade económica em Portugal, “enfatizando o risco sobre as exportações e investimento”, variáveis fundamentais para um crescimento sólido e sustentado da economia no médio e longo prazo.

Assim, conclui o CFP, “a economia portuguesa aparenta ter terminado a fase de expansão e estar a iniciar a fase descendente do ciclo num enquadramento internacional com riscos descendentes acrescidos que podem ter impactos elevados, ainda com fragilidades a nível interno e com um espaço orçamental reduzido”.

Este menor crescimento económico também faz com que o CFP projete uma “trajetória menos favorável” em relaç̧ão ao saldo orçamental. “Sem novas medidas de política”, o CFP projeta um défice de 0,3% do PIB para este ano, superior em 0,1 pontos percentuais ao previsto pelo Governo. A estimativa do CFP para o défice orçamental de 2018 mantém-se nos 0,5% do PIB, com a dívida pública a fixar-se em 121,5% do PIB.

“O desempenho orçamental esperado para 2019 sofre os efeitos da conjugação de dois tipos de medidas pelo lado da despesa – levando ao aumento desta em termos absolutos”, explica o Conselho: De um lado estão as medidas permanentes “resultantes de opções políticas de reposição e/ou aumento de rendimentos “, que afetam os valores e a dimensão das remunerações dos trabalhadores da Administração Pública e das prestações sociais.

“, que afetam os valores e a dimensão das remunerações dos trabalhadores da Administração Pública e das prestações sociais. Do outro lado estão medidas temporá rias, de que se destacam as medidas relacionadas com o setor financeiro, em especial no quadro da materializac ̧ão de apoios ao Novo Banco a que o Fundo de Resoluc ̧ão (entidade pública e integrada no perí metro orç ̧ amental ) se obrigou. Por outro lado, no período até 2023, a dívida pública vai manter uma trajetória descendente, passando de 121,5% do PIB no final de 2018 para 104,1% do PIB em 2023. “Entre o final de 2018 e 2023, projeta-se que o rácio diminua 17,4 pontos percentuais do PIB, o que compara com uma diminuição de 7,5 pontos percentuais nos últimos cinco anos”. Investimento a cair a seguir a ano de eleições

Em 2019, ano de eleições europeias e de legislativas (em Outubro), o investimento vai acelerar ligeiramente, “em resultado de investimentos em curso no setor da energia e da concretização de investimento público programado, entre outros, apresentando um crescimento de 5,4% em termos reais (mais 1,0 pontos percentuais do que em 2018). No entanto, nos anos logo a seguir entra “numa trajetória de abrandamento” até ao final do período em análise, até 2023.

“A redução mais expressiva na taxa de variação da Formação Bruta de Capital Fixo (investimento) deverá ocorrer em 2020, recuando 1,2 pontos percentuais para 4,2%, antecipando-se para o resto do horizonte de projeção reduções de 0,4 pontos por ano. De acordo com o atual cenário, o ritmo de crescimento da FBCF deverá estabilizar em torno de 3,0% no médio prazo, contribuindo a evolução desta componente de forma substancial para o abrandamento do PIB“, escreve o CFP.

