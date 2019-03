Rio diz que é um “tipo modesto” que só ambiciona ganhar eleições e não as sondagens

Rui Rio encheu o peito e assumiu o objetivo: ganhar as eleições ao PS. No discurso no Conselho Nacional, à porta fechada, o presidente do PSD deu uma espécie de guião aos conselheiros sobre que discurso fazer em campanha durante as Europeias para conquistar eleitores. Segundo relatos de vários conselheiros, Rui Rio disse que aspira a “um resultado bom, ganhando”, mas — no seu tom habitual quando graceja — complementou: “Devo dizer-vos que sou um tipo modesto, porque nunca consegui na minha vida ganhar uma sondagem (….) Portanto, não me vou esforçar por isso, fico mais pela minha modéstia: prefiro ganhar eleições sem sequer conseguir ganhar sondagens.”

Rui Rio avisou depois que “se as coisas internamente acalmarem”, o PSD tem “possibilidades de trabalhar para fazer melhor” e que “quando não é assim, tudo se torna mais complicado” e o país não confere a ao PSD a credibilidade que o partido necessita. Ainda assim, o presidente do PSD admite que tudo ficou melhor depois de vencer a moção de confiança: “Desde o Conselho Nacional até hoje as coisas melhoraram notoriamente”.

Em atualização

Continuar a ler