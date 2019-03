Santa Clara vai jogar em Alvalade sem “o peso dos pontos”

O treinador do Santa Clara, João Henriques, disse que o Santa Clara vai deslocar-se ao estádio do Sporting sem “o peso dos pontos”, graças à “tranquilidade” proporcionada pelo oitavo lugar da I Liga portuguesa de futebol.

“Estes jogos são sempre difíceis. Nós, estando tranquilos na tabela, podemos fazer um bom jogo, vamos jogar desinibidos, sem a preocupação extrema do peso dos pontos”, afirmou João Henriques, em conferência de imprensa no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antecipando o jogo da 26.ª jornada do campeonato.

Sobre o encontro da primeira volta entre as duas equipas (vitória do Sporting por 2-1), João Henriques lembrou que, enquanto jogou com 11, o Santa Clara esteve em vantagem no marcador e que, “mesmo reduzidos a dez”, discutiu o jogo “até ao final”, advertindo que leva para o estádio José Alvalade “o mesmo espírito”.

O técnico do clube açoriano considerou que, “independentemente da posição do Santa Clara na tabela classificativa”, este “é sempre um jogo de elevado grau de dificuldade”, mas garantiu que a equipa vai “agarrar com todas as forças” as possibilidades de arrecadar pontos, uma vez que o Santa Clara é “das melhores equipas a jogar fora”.

Os ‘encarnados’ de São Miguel chegam a Alvalade com as baixas de Anderson Carvalho, Pineda, Alfredo Stephens, Thiago Santana e Pacheco, mas num bom momento de forma, depois de quatro jogos sempre a pontuar, nos quis obteve duas vitórias e dois empates.

O Sporting, quarto classificado da I Liga, com 52 pontos, recebe na sexta-feira o Santa Clara, oitavo, com 32, no jogo de abertura da 26.ª jornada da I Liga, com início às 20h30, no estádio José Alvalade, em Lisboa.

