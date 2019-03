Surfista Vasco Ribeiro eliminado em prova australiana do circuito de qualificação

O português Vasco Ribeiro foi esta quinta-feira eliminado na terceira ronda do Burton Automotive Pro, do circuito de qualificação de surf, que está a disputar-se em Newcastle, na Austrália.

O campeão do mundo de juniores em 2014 não foi além do quarto lugar na quarta bateria da ronda, com 8,24 pontos, atrás dos brasileiros Jadson André (12,27) e Wesley Santos (8,36) e do norte-americano Tanner Gudauskas (9,07).

Miguel Blanco e Frederico Morais já tinham sido eliminados nas primeira e segunda rondas, respetivamente.

Na prova feminina Holmes Civil Developments Pro, também em Newcastle, duas portuguesas vão disputar a terceira ronda, casos de Teresa Bonvalot, que avançou diretamente para esta fase, e Camila Kemp. Carol Henrique ‘caiu’ na segunda ronda.

