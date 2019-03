Camião a arder condiciona trânsito na Ponte Vasco da Gama. Faixa da direita já foi reaberta

Um camião a arder condicionou a circulação nos dois sentidos da Ponte Vasco da Gama esta quinta-feira, confirmou ao Observador fonte dos Bombeiros Voluntários de Sacavém. O trânsito, entretanto, foi reaberto na faixa da direita, no sentido norte-sul. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, não há registo de qualquer vítima e o incêndio já foi extinto.

No local encontram-se os bombeiros de Alcochete e Sacavém. O alerta foi dado por volta das 11h52 e o veículo estava a circular no sentido Sul-Norte, na faixa central, quando colidiu com um veículo ligeiro de mercadorias e, de seguida, incendiou. Este camião trazia barris e grades vazias. As filas do trânsito já são longas, sobretudo tendo em conta que estão vários camiões que transportam mercadorias parados na ponte.

Nas redes sociais, várias pessoas que estão perto do local publicaram vídeos em que se pode ver a grande coluna de fumo a sair da viatura.

Acabou de haver uma explosão na Vasco da Gama!!! pic.twitter.com/5IroNMHu7q — Pipa (@pipaa23) March 14, 2019

O trânsito está ainda a ser condicionado pelo despiste de um carro no sentido Pinhal Novo-Lisboa.

(Em atualização)

