Arrancam reservas do I.D. com 550 km de autonomia

A Volkswagen não se limita a seguir as pisadas da Tesla no que respeita à comercialização da sua nova família de eléctricos. Se a marca norte-americana inaugurou a modalidade de abrir o período de reservas logo após a apresentação do modelo e a um ano de entregar as primeiras unidades aos clientes, a Volkswagen vai mais longe ao abrir o pre-booking para um carro que nem sequer apresentou. Falamos do I.D. Neo, nome de código pelo qual é conhecido o hatchback, cuja estreia em público só ocorrerá em meados de Setembro, no Salão de Frankfurt.

Seis meses antes disso, o construtor alemão arranca com as pré-reservas de uma primeira edição, limitada (em princípio) a 10 mil unidades, que irá montar a bateria de maior capacidade e garantir um alcance de 550 km com uma carga. Esteticamente, essa série especial vai distinguir-se por ter as capas dos espelhos retrovisores numa cor contrastante com a da carroçaria, sendo esta em branco ou num cinzento metalizado.

Tendo como destino prioritário a Alemanha, essa First Edition (designação não oficial) será depois alargada a 26 outros mercados, incluindo o português, ao qual não deverá estar destinada mais do que uma centena de unidades.

Para sinalizar o interesse, os clientes terão de efectuar um depósito no valor de 1.000€, sendo que a reserva só é efectivada nos concessionários depois da apresentação do modelo, altura em que se conhecerão os preços e as respectivas especificações. Pelo que, como seria de esperar, esse valor é reembolsável, se o cliente mudar de ideias depois de conhecer as características da versão de produção.

As entregas iniciar-se-ão no primeiro trimestre de 2020, ano em que a Volkswagen espera vender 80.000 unidades do I.D. Até aqui conhecido como Neo, correm agora rumores de que o eléctrico alemão da nova vaga poderá comercialmente vir a dar pelo nome de I.D. 3…

Entretanto, a fábrica de Zwickau já terá dado início aos preparativos para produzir o I.D., estando previsto que as primeiras unidades comecem a sair da linha a 4 de Novembro. A produção diária fixar-se-á nas 1.500 unidades.

