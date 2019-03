Autoridades procuram mulher desaparecida no rio Tua em Vila Flor

Uma mulher na casa dos 30 anos está a ser procurada desde o final do dia de quinta-feira pelas autoridades no rio Tua, na zona do Vieiro, em Vila Flor, no distrito de Bragança, informou hoje a GNR.

De acordo com as relações públicas do Comandando Distrital de Bragança da GNR, a última localização conhecida é junto ao rio Tua e as autoridades desconhecem as causas do seu desaparecimento.

A fonte indicou à Lusa que esta sexta-feira vão ser enviados para o local meios aquáticos para a operação de buscas, que por volta das 10h00 envolvia 39 elementos de diferentes forças de socorro e 14 viaturas.

O alerta foi dado às 18h40 de quinta-feira e as buscas começaram de imediato.

