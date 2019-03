Donald Trump assina o primeiro veto desde que está na presidência

Donald Trump vetou esta sexta-feira a legislação para tentar anular a declaração de emergência nacional que fez para a fronteira entre o México e os Estados Unidos, de forma a construir o muro. A decisão foi tomada durante uma reunião na Sala Oval da Casa Branca, avançou a CNN. Foi a primeira vez que o Presidente dos Estados Unidos utilizou o poder de veto desde que subiu ao cargo em 2017.

O Senado norte-americano, recorde-se, tinha revogado esta quinta-feira a declaração de emergência nacional na fronteira. A votação na câmara alta dos Estados Unidos tombou para a revogação graças ao voto de 12 senadores republicanos que votaram ao lado dos 49 democratas para revogar a declaração de emergência nacional. No Senado a maioria é republicana (53-47) mas nem isso foi suficiente para que Donald Trump conseguisse o apoio de que necessitava para encetar a construção do muro. A votação dos senadores terminou com 59 votos a favor – e 41 contra – o projeto de lei que previa anular a declaração de emergência nacional.

Depois desta decisão, o Presidente norte-americano já tinha indicado que iria vetar a legislação. Numa publicação no Twitter, Trump disse estar preparado para vetar a resolução “que abre fronteiras enquanto aumenta o crime, as drogas e o tráfico no país”. “Agradeço a todos os fortes republicanos que votaram a favor da segurança fronteiriça e ao nosso muro desesperadamente necessário”, acrescentou ainda.

I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019

O veto de Donald Trump faz com que esta resolução seja enviada de volta para a Câmara dos Deputados. No entanto, não é esperado que a Câmara tenha, pelo menos, os dois terços de votos necessários para que consiga anular o veto do Presidente.

(Em atualização)

