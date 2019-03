Eddie Vedder ao vivo em Lisboa a 20 de junho

Eddie Vedder tem concerto marcado para 20 de junho na Altice Arena, em Lisboa. A atuação faz parte de uma digressão europeia anunciada esta sexta feira, que começa a 9 de junho em Amesterdão e que acaba em Londres, a 6 de junho (na primeira parte do concerto dos The Who no estádio de Wembley). Os bilhetes já estão em pré-venda através do Ten Club, o clube de fãs dos Pearl Jam, a banda de Eddie Vedder. A venda ao público em geral começa a 22 de março, a partir das 09h, nos locais habituais.

Eddie Vedder não tem um novo álbum a solo para apresentar, mas deverá levar ao palco canções dos dois discos que gravou sem os Pearl Jam: a banda sonora do filme “Into The Wild”, de 2007, e Ukulele Songs, de 2012. É de esperar também a reinterpretação de clássicos da banda que lidera desde a gravação do primeiro álbum Ten, editado originalmente em 1991.

[“Guaranteed”, do documentário “Water on the Road”, sobre a tour de 2008 de Eddie Vedder:]

Com o cantor e compositor vai estar também na Altice Arena Glen Hansard, o músico irlandês que é a voz de bandas como os The Frames ou The Swell Season. Em nome próprio, Hansard, que já partilhou o palco com Eddie Vedder em várias ocasiões, tem um novo conjunto de canções, que serão editadas no álbum This Wild Willing, que chega às lojas a 12 de abril.

Estas são as datas da digressão europeia de Eddie Vedder:

Junho, 09, Amesterdão, AFAS Live

Junho, 10, Amesterdão, AFAS Live

Junho, 12, Bruxelas, Forest National

Junho, 15, Florença, Firenze Rocks Festival

Junho, 17, Barolo, Collisioni Festival

Junho, 20, Lisboa, Altice Arena

Junho, 22, Madrid, Wizink Center

Junho, 25, Barcelona, Palau St. Jordi

Junho, 28, Berlim, Max-Schmelling-Halle

Junho, 30, Dusseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Julho, 03, Dublin, 3 Arena

Julho, 06, Londres, Estádio de Wembley (primeira parte dos The Who)

