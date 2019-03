Fake news. Sistema de alerta rápido sobre desinformação na UE lançado na 2.ª feira

O sistema de alerta rápido para sinalizar em tempo real campanhas de desinformação na União Europeia (UE) vai ser lançado na segunda-feira, permitindo coordenação dos Estados-membros sobre as ‘fake news’ antes das eleições europeias, anunciou esta sexta-feira Bruxelas.

Em comunicado, a Comissão Europeia informa que, “na segunda-feira, será lançado o Sistema de Alerta Rápido, que é uma das principais medidas do plano de ação” contra a desinformação, criado desde logo a propósito das eleições europeias, que se realizam no final de maio.

O combate à desinformação e às ‘fake news’ está no topo da agenda da Comissão Europeia e também da nova presidência romena do Conselho da UE.

Foi, por isso, criado no final do ano passado um Plano de Ação Conjunto que contém medidas como a criação de um sistema de alerta rápido para sinalizar campanhas de desinformação em tempo real.

O plano prevê também um instrumento de autorregulação para combater a desinformação ‘online’: um código de conduta subscrito por grandes plataformas digitais, como Facebook, Google, Twitter e Mozilla, que se comprometeram a aplicá-lo.

No que toca às campanhas dirigidas aos cidadãos, o documento define que as instituições da UE e os Estados-membros promovam a literacia mediática através de programas específicos. Segundo a nota desta sexta-feira, este plano de ação “está em andamento”.

Com as eleições europeias a aproximarem-se, a Comissão Europeia e o Serviço Europeu de Ação Externa, em cooperação com as outras instituições da UE e os Estados-Membros, reforçaram a sua atuação para garantir que as escolhas dos nossos cidadãos estão isentas de manipulação, desinformação ou de qualquer outra interferência vinda de dentro ou fora da UE”, adianta Bruxelas.