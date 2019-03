Fernando Santos chama João Félix à Seleção pela primeira vez e lança surpresa: Dyego Sousa

O selecionador Fernando Santos anunciou esta sexta-feira os convocados da Seleção Nacional para os primeiros dois encontros de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020, diante de Ucrânia e Sérvia, com a primeira chamada de João Félix e a estreia do avançado do Sp. Braga Dyego Sousa, brasileiro naturalizado português “que está desde os 18 anos no país”, como o técnico destacou numa das primeiras respostas após o anúncio dos 25 eleitos para os próximos compromissos.

A convocatória divulgada na Cidade do Futebol, em Oeiras, foi a seguinte:

Guarda-redes: Rui Patrício (Wolverhampton), José Sá (Olympiacos) e Beto (Goztepe);

Defesas: João Cancelo (Juventus), Nelson Semedo (Barcelona), Pepe (FC Porto), José Fonte (Lille), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Nápoles) e Raphael Guerreiro (B. Dortmund);

Médios: Danilo Pereira (FC Porto), William Carvalho (Betis), Rúben Neves (Wolverhampton), Pizzi (Benfica), João Moutinho (Wolverhampton), João Mário (Inter) e Bruno Fernandes (Sporting);

Avançados: Bernardo Silva (Manchester City), Gonçalo Guedes (Valencia), Rafa (Benfica), Diogo Jota (Wolverhampton), João Félix (Benfica), André Silva (Sevilha) Dyego Sousa (Sp. Braga) e Cristiano Ronaldo (Juventus).

