Governo espanhol anuncia que Franco vai ser exumado a 10 de junho

O governo espanhol anunciou esta sexta-feira que os restos mortais do ditador Francisco Franco vão ser exumados do Vale dos Caídos a 10 de junho e depois levados para o panteão de El Pardo, que é propriedade estatal.

O anúncio foi feito pela vice-Presidente de Governo de Espanha, Carmen Calvo, esta sexta-feira.

“É urgente é exumar os restos do ditador. Porque só podem estar ali os restos das pessoas de um lado ou do outro que foram vítimas do confronto. Por isso, o urgente é tirar os restos de Franco. A partir daí, para o governo, e importante que o Vale dos Caídos permaneça fundamentalmente de memória e de recordação das vítimas que ali estão”, disse, acrescentando que o facto de Franscisco Franco ali estar — sendo a única pessoa ali enterrada sem ter morrido na Guerra Civil de Espanha — é uma “perturbação”.

Recorde-se que os restos mortais de Francisco Franco, que está enterrado no Vale dos Caídos desde novembro de 1975, tem sido alvo de grande polémica desde que o Governo liderado por Pedro Sánchez decidiu avançar com a sua exumação. Desde então, o líder socialista tem entrado em confronto com a família do ditador, que se opõe à exumação dos restos de Francisco Franco.

A família tem apresentado vários recursos às iniciativas do Governo de Pedro Sánchez, tendo inclusive levado o caso para o Tribunal Supremo de Espanha. Porém, o Governo não admite esperar pela decisão desse tribunal. “Exercemos de forma legítima as competências que temos, evidentemente”, disse a vice-Presidente do Governo. “Estamos a acatar as resoluções judiciais, mas isso não impede que o Governo termine o seu procedimento tal qual como está previsto em mandato legal”, referiu, aludindo às duas votações — uma em 2017 e outra em 2018 — no Congresso dos Deputados em que foi aprovada a exumação de Francisco Franco.

O Governo de Pedro Sánchez tem também negado o plano B da família de Francisco Franco, que seria o de levar os restos mortais do generalisimo para a catedral de La Almudena, onde a sua família tem um jazigo privado. O executivo socialista tem negado esta possibilidade desde que ela foi levantada, alegando questões de segurança e ordem pública.

Em fevereiro, o Governo de Pedro Sánchez deu um prazo de 15 dias à família de Francisco Franco para que escolhesse um local alternativo para a inumação dos seus restos mortais — ultimato ao qual teve como única resposta o recurso no Tribunal Supremo.

“Ao Governo, chegou apenas o recado que foi dado a 7 de março, ou seja, há poucos dias, para insistir sobre a posição que mantêm, que é de inumar os restos do ditador na La Almudena, algo que não é possível, como já sabem”, disse a vice-Presidente de Governo. “Cada parte tem de agir da forma que lhe cabe e no âmbito em que pode agir. O Governo tem de tomar um último acordo quanto a esse procedimento, como fez hoje, em cumprimento de uma lei.”

