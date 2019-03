Luz Saúde retoma acordos com a ADSE

Depois do grupo José de Mello Saúde, responsável pelos hospitais CUF, ter retomado as convenções com a ADSE esta quarta-feira, é a vez da Luz Saúde tomar a mesma decisão. Com esta tomada de posição, os beneficiários vão manter as mesmas condições nos hospitais e clínicas do grupo, avança o Expresso.

Segundo o comunicado enviado aos beneficiários, a Luz Saúde sublinha que “face à vontade expressa pelo Conselho Diretivo da ADSE, que se perceciona como genuína, para reiniciar negociações com a Luz Saúde com vista à reformulação das convenções, a Comissão Executiva do Grupo Luz Saúde decidiu retomar as marcações, sem restrições de datas, dos serviços prestados ao abrigo das convenções celebradas com a ADSE, enquanto estiver a decorrer o período de negociações”, cita o Expresso.

O grupo Luz Saúde tinha suspendido as convenções a 12 de fevereiro, informando que iria suspender as convenções a partir de 15 de abril.

