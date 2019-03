Miguel Honrado vai ser nomeado para o Conselho de Administração do CCB

O ex-secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, vai entrar como vogal no conselho de administração do Centro Cultural de Belém (CCB), que continuará a ser presidido por Elísio Summavielle, reconduzido no cargo, disse esta sexta-feira fonte da tutela.

Contactado pela agência Lusa, o gabinete da ministra da Cultura, Graça Fonseca, que tem em mãos o despachado para oficializar as mudanças no CCB, relativas ao novo mandato do conselho de administração, confirmou que Miguel Honrado irá substituir Luísa Taveira, que cessa funções a seu pedido, e ficará com a área da programação.

Miguel Honrado foi presidente do conselho de administração do Teatro Nacional D. Maria II, até 2016, de onde saiu em abril desse ano para assumir o cargo de secretário de Estado da Cultura, com Luís Filipe Castro Mendes como ministro da Cultura.

Por seu turno, Elísio Summavielle, nomeado em fevereiro de 2016 pelo então ministro da Cultura João Soares, foi reconduzido agora no cargo, à frente do CCB, tal como a vogal Isabel Cordeiro.

Continuar a ler