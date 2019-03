Standard & Poor’s sobe rating de Portugal para dois níveis acima do lixo

A agência de notação financeira Standard & Poor’s (S&P) subiu esta sexta-feira o rating de Portugal de “BBB-” para “BBB”, dois níveis acima do grau de investimento especulativo, com perspetiva estável. “Esperamos que a economia portuguesa tenha um crescimento equilibrado entre 1,5% e 1,7% durante 2019-2021”, indica a S&P no comunicado hoje divulgado.

A S&P passa assim a ter a mesma avaliação para a dívida soberana portuguesa que a Fitch e a DBRS, que também avaliam a dívida pública portuguesa em “BBB” com perspetiva estável.

Continuar a ler