TAP diz que condições operacionais estão repostas e voa sábado para Caracas

A TAP vai manter o voo de sábado para a Venezuela, depois de ter cancelado a ligação de terça-feira por falta de condições operacionais no aeroporto de Caracas. “Estando repostas as condições operacionais do aeroporto de Caracas, o voo agendado para amanhã [sábado] irá realizar-se como previsto”, disse fonte oficial da TAP à Lusa.

Atualmente, a TAP realiza duas frequências semanais para a Venezuela, uma às terças-feiras e outra aos sábados. Questionada pela Lusa sobre como tem corrido a operação nesta rota, fonte oficial disse que “tem registado níveis de ocupação inferiores ao passado, daí a redução que a TAP fez, no ano passado, de três para duas frequências semanais, no período de julho a setembro de 2018”.

Atualmente, e depois dos problemas do passado que a TAP teve em trazer para Portugal o dinheiro da venda de bilhetes, a companhia não vende diretamente na Venezuela e não tem valores a repatriar. A companhia aérea American Airlines suspendeu temporariamente os seus voos de e para a Venezuela devido a problemas “de segurança”, anunciou esta sexta-feira a companhia americana à agência de notícias France-Presse.

“A segurança das nossas equipas e dos nossos clientes sempre foi a nossa prioridade número um. A American [Airlines] não pode servir países que não considera seguros”, indicou por ‘email’ a companhia que normalmente realiza três voos diários de Miami (Florida) para a Venezuela, incluindo dois para a capital, Caracas.

A 12 de março, o voo que a TAP tinha previsto fazer para a Venezuela foi cancelado por falta de condições operacionais no aeroporto de Maiquetía, o principal do país, disse na altura fonte da companhia aérea. A mesma fonte explicou ainda que a TAP estava a analisar “de muito perto” a evolução da situação na Venezuela “para atempadamente decidir sobre o voo de sábado”, agora confirmado.

Segundo o jornal Público, no domingo, uma tripulação da companhia espanhola Air Europa foi atacada a tiro num hotel de Caracas. “Presumíveis assaltantes, que se deslocavam de moto, tentaram parar o furgão no qual a tripulação fez a viagem entre o aeroporto e o hotel, onde se encontrava a equipa que a deveria render”, escreveu o jornal. O Público acrescentou ainda que os elementos da Air Europa chegaram a estar sequestrados no hotel, antes de voltarem todos ao aeroporto e partir para Espanha.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente interino e declarou que assumia os poderes executivos do chefe de Estado venezuelano, Nicolás Maduro.

