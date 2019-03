Três portugueses passaram o ‘cut’ Open de golfe do Quénia

Os golfistas portugueses Ricardo Melo Gouveia, Pedro Figueiredo e José-Filipe Lima garantiram esta sexta-feira presença nas duas voltas decisivas do Open do Quénia, prova do circuito europeu, registando subidas significativas em relação ao primeiro dia de competição.

Melo Gouveia subiu 72 posições em relação à volta de sexta-feira, seguindo agora no lugar 23, com um agregado de 140 pancadas, em igualdade com Pedro Figueiredo, que ‘saltou’ 31 lugares na tabela. José-Filipe Lima também passou o ‘cut’ do torneio, ocupando a posição 55, com um agregado de 143 pancadas, tendo subido 54 posições em relação ao primeiro dia.

Na volta desta sexta-feira, Melo Gouveia marcou 66 pancadas (cinco abaixo do par), depois de ter feito 74 na volta inaugural, com um cartão com seis ‘birdies’ (uma abaixo) e um ‘bogey’ (uma acima). Pedro Figueiredo, que fechou a volta inaugural com 75 ‘shots’, conclui nesta sexta-feira com 68 pancadas (três abaixo), com cinco ‘birdies’ e dois ‘bogeys’. Depois de ter terminado a primeira volta com 75 pancadas, José-Filipe Lima marcou esta sexta-feira 68 (três abaixo), com três ‘birdies’. O torneio, cujo ‘cut’ fechou nas 144 pancadas, é liderado pelo sul-africano Louis De Jager, que segue com um agregado de 134 pancadas.

