Nova Zelândia. Atirador enviou manifesto à primeira-ministra minutos antes do ataque

O gabinete da primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, recebeu o manifesto do alegado atirador por email, menos de dez minutos antes de este levar a cabo o ataque terrorista a duas mesquitas em Christchurch, Nova Zelândia, que provocou a morte de 49 pessoas. De acordo com o jornal New Zeland Herald, o email foi enviado para cerca de 70 destinatários, entre os quais se encontrava a primeira-ministra, meios de comunicação nacionais e internacionais, o líder do Partido Nacional, Simon Bridge, e o presidente da Câmara dos Representantes, Trevor Mallard.

O email definia as razões que o levavam a fazer [o ataque]. Ele não disse, no entanto, que estava prestes a fazê-lo. Não houve oportunidade de o parar“, disse fonte do gabinete da primeira-ministra neozelandesa ao mesmo jornal.

O atirador, um australiano de nome Brenton Tarrant, foi já presente ao juiz Paul Kellar, do tribunal distrital, que lhe leu uma acusação de homicídio. Brenton Tarrant vai regressar ao tribunal a 5 de abril. Entrou no tribunal algemado e acompanhado por dois polícias e esteve perante o juiz cerca de um minuto.

O atirador, que abriu fogo nas duas mesquitas, tentou apresentar os seus motivos no manifesto de 74 páginas que divulgou: é um australiano nacionalista branco de 28 anos que odeia imigrantes. No documento, afirmou que estava zangado por causa dos atentados na Europa que foram perpetrados por muçulmanos e que queria vingar-se, queria causar medo.

O ataque causou pelo menos 49 mortos no ataque às duas mesquitas de Christchurch. Os ataques tiveram início às 13h40 (00h40 em Lisboa) nas mesquitas de Al Noor, em Hagley Park, e de Linwood Masjid. A primeira-ministra da Nova Zelândia divulgou entretanto as nacionalidades das vítimas mortais: há pessoas do Paquistão, Turquia, Arábia-Saudita, Bangladesh, Indonésia e Malásia.

Atirador tinha licença de uso e porte de arma. Primeira-ministra promete: “As nossas leis das armas vão mudar”

A primeira-ministra neozelandesa prometeu uma alteração às leias das armas do país. Jacinta Ardern revelou, numa conferência de imprensa este sábado, que o atirador obteve licenças em novembro de 2017 para comprar as armas que usou no ataque desta sexta-feira.

Posso dizer-vos uma coisa nestes momento: as nossas leis das armas vão mudar”, garantiu a primeira-ministra, Jacinta Ardern.

O atirador terá usado, segundo a líder neozelandesa, cinco armas, duas delas eram semi-automáticas e outras duas eram espingardas. Jacinta Ardern adiantou ainda que Brenton Tarrant tinha o carro cheio de armas o que sugeria “a sua intenção de continuar com o ataque”.

O imã que liderava a oração na mesquita de Linwood quando o alegado atirador matou várias pessoas naquele templo disse esta sexta-feira que o ataque não vai mudar o amor dos fiéis pela Nova Zelândia. “Ainda amamos este país“, sublinhou Ibrahim Abdul Halim, imã da mesquita em Christchurch. “[Os extremistas] Nunca vão quebrar a nossa confiança”, acrescentou.

