Das peças vintage às marcas de luxo: o street style do terceiro dia do Portugal Fashion

Um kilt comprado para um baile de finalistas, brincos feitos de plasticina que vieram de Londres, roupa vintage em segunda mão, malas e calçado made in Portugal. Sim, hoje encontrámos um pouco de tudo entre os desfiles do Portugal Fashion.

Se uns apostam no amarelo para esta estação, outros adotam um estilo parisiense com muito vermelho à mistura. Há quem opte pelo fast fashion e quem exiba com orgulho sapatilhas, lenços e malas da Louis Vuitton. Ao terceiro dia, a moda já parece estar completamente entranhada no público portuense, que se apresenta de uma forma corajosa, arriscada e experimental, sempre a dar tudo.

