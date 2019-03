De Balmoral ao Britannia. Fotos nunca vistas da família real britânica vão a leilão

São imagens tão cândidas quanto inéditas, captadas nas décadas de 40 e 50 do século passado. Um espólio se inscreve na “Coleção Daphne du Maurier” (1907–1989) e que se prepara para ser leiloado pela casa Rowley’s.

As fotos a preto e branco terão sido tiradas pelo marido da autora de clássicos como “Os Pássaros” ou “Rebecca”, o tenente-general Sir Frederick ‘Boy’ Browning, amigo muito próximo durante a II Guerra Mundial de Lord Mountbatten, o tio do duque de Edimburgo, e que esteve ao serviço tanto de Isabel II como mais tarde do seu marido, quando a rainha subiu ao trono, em 1952.

O leque foi cedido por Kristen Baker, filha de Maureen Baker-Munton, amiga de Daphne, que morreu em 2013, aos 90 anos, e que amealhou todas estas memórias.

Os momentos recordados têm tudo para fazer as delícias dos fãs da família real, aqui registadas em contextos como os piqueniques em Balmoral ou as brincadeiras a bordo do famoso iate Britannia, nos quais surgem, então ainda crianças, o príncipe Carlos e a princesa Ana.

O leilão está marcado para 27 de abril e para além destas imagens serão licitados 300 itens que pertenciam a de Maurier, incluindo correspondência pessoal, manuscritos e outros objetos pessoais. Do lote destaca-se uma carta escrita pela autora pouco depois de ter recebido a visita da Rainha e do Príncipe Philip, na Cornualha, em 1962.

