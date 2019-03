Dominic Thiem junta-se a Federer na final do Masters 1000 de Indian Wells

O tenista austríaco Dominic Thiem, sétimo cabeça de série, qualificou-se hoje para a final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao vencer o canadiano Milos Raonic, 13.º.

Para atingir a sua terceira final de um torneio Masters 1000, Thiem precisou de duas horas e 32 minutos, vencendo por 7-6 (7-3), 6-7 (3-7), 6-4.

Em busca do primeiro título desta categoria – perdeu as duas últimas finais em Madrid -, Thiem vai defrontar o suíço Roger Federer, quarto pré-designado, que beneficiou da desistência de Rafael Nadal, segundo, ainda antes do encontro, devido a um problema no joelho direito do espanhol.

Este será o quinto encontro entre os dois tenistas, registando-se um empate de duas vitórias para cada, embora Federer tenha vencido sempre em piso rápido, no qual se disputa o torneio de Indian Wells.

Continuar a ler