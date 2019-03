Joss Stone é a primeira cabeça de cartaz do Festival Monte Verde 2019, que se realiza de 08 a 10 de agosto, em São Miguel, nos Açores, e conta ainda com as confirmações de Vitalic, Mishlawi e Morbid Death.

A cantora britânica Joss Stone, artista de Soul e R&B, é a primeira grande confirmação para a oitava edição do Festival Monte Verde, que, em 2018, teve como cabeças de cartaz James, James Arthur, The Hives e Vini Vici.

Pelo festival passam, também, o rapper luso-americano Mishlawi, que traz aos Açores o novo álbum “Solitaire”, em que cruza o hip-hop, o R&B e trap-soul, e a banda açoriana de heavy-metal Morbid Death.

Confirmado está também o DJ e produtor francês Vitalic, que apresenta, em formato ‘live act’, “Voyager”, trabalho em que se misturam o techno, o disco, o rock e o pop, é referido na nota de imprensa enviada pela organização do festival.

Estes quatro nomes compõem o cartaz do certame, onde já figuravam T4X1, Dealema, Tiago Nacarato, Yuzi, Frankie Chavez, Profjam, Fitacola e Sippinpurpp.

A oitava edição do Festival Monte Verde acontece de 08 a 10 de agosto, na Ribeira Grande.

