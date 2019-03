Kabuscorp do Palanca empata e falha ataque à vice-liderança do ‘Girabola’

O Kabuscorp do Palanca empatou hoje em casa a zero com o Santa Rita de Cássia e perdeu a oportunidade de se colar à vice-liderança do campeonato de futebol em Angola (‘Girabola’), em jogo da 20.ª jornada.

Os ‘palanquinos’, no entanto, aproximaram-se do Petro de Luanda, chegando aos 35 pontos, menos dois que os ‘petrolíferos’, que têm menos dois jogos realizados.

Nos outros encontros disputados hoje, o Recreativo do Libolo foi ao terreno do Sagrada Esperança bater a equipa local por 2-1, enquanto o Interclube regressou às vitórias ao receber e bater o Atlético Sport Aviação (ASA) por 2-0.

A ronda 20 prossegue domingo, com o tricampeão angolano e líder do ‘Girabola’ a receber a Académica do Lobito, enquanto o encontro entre o Recreativo de Caála e o Petro de Luanda foi adiado para datar a determinar, devido à participação dos ‘petrolíferos” na Taça da Confederação.

Na sexta e última jornada do Grupo D de qualificação para os quartos-de-final da competição, o Petro de Luanda joga domingo à tarde em Nairobi frente ao Gor Mahia, encontro que terá obrigatoriamente de vencer para passar à fase seguinte da prova.

Resultados da 20.ª jornada:

Sábado, 16 mar

Kabuscorp do Palanca – Santa Rita de Cássia, 0-0

Sagrada Esperança – Recreativo do Libolo, 1-2

Interclube de Luanda – Atlético Sport Aviação (ASA), 2-0

Domingo, 17 mar:

Bravos do Maquis – Progresso Sambizanga,

1.º de Agosto – Académica do Lobito,

Desportivo da Huíla – Cuando Cubango FC,

Sporting de Cabinda – Saurimo FC,

Data a anunciar

Recreativo de Caála – Petro de Luanda

Classificação:

1. 1.º de Agosto, 41 pontos

2. Petro de Luanda, 37 (menos dois jogos)

3. Kabuscorp do Palanca, 35

4. Desportivo da Huíla, 32 (menos um jogo)

5. Sagrada Esperança, 28 (menos um jogo)

6. Progresso do Sambizanga, 27

7. Recreativo do Libolo, 25 (menos um jogo)

8. Bravos do Maquis, 24 (menos um jogo)

. Recreativo de Caála, 24

. Interclube de Luanda, 24

11. Sporting de Cabinda, 19

. Santa Rita do Uíge, 19

13. Académica do Lobito, 18 (menos um jogo)

. Atlético Sport Aviação (ASA) 18

15. Cuando Cubango FC, 17

16. Saurimo FC, 13 (menos um jogo)

