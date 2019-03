Legia, de Sá Pinto, vence Slask e continua a dois pontos da liderança na Polónia

O Legia Varsóvia, treinado por Ricardo Sá Pinto, venceu hoje o Slask Wroclaw, por 1-0, em jogo da 26.ª jornada da liga polaca de futebol, e manteve-se a dois pontos do líder Lechia Gdansk.

O espanhol Carlitos López marcou o único golo da partida, aos 53 minutos, na marcação de uma grande penalidade, com o português Cafu a ser expulso aos 90+8.

Na equipa da capital, além de Cafu, foram titulares os portugueses Luís Rocha, André Martins e Iuri Medeiros, com Salvador Agra a não sair do banco de suplentes.

Com este triunfo, o Legia manteve o segundo lugar, a dois pontos do Lechia Gdansk, que venceu por 1-0 o Zaglebie Sosnowiec, que teve Flávio Paixão no ‘onze’ e João Nunes como suplente utilizado.

