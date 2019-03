Arrancou, ultrapassou, ganhou: Mercedes domina arranca da F1 mas com Bottas na frente

Foi apenas uma questão de segundos. Não muitos. Quando as luzes vermelhas se apagaram, e mesmo estando no lado mais sujo da pista, Valtteri Bottas saiu melhor, ganhou vantagem e conseguiu ultrapassar o companheiro Lewis Hamilton logo na primeira curva, entre alguma confusão que se registava lá atrás entre outros pilotos. Liderou na primeira curva, liderou na última curva: o finlandês teve uma corrida irrepreensível e garantiu a vitória no Grande Prémio da Austrália, “vingando” o dececionante oitavo lugar que tinha alcançado no ano passado. Mas as alterações em relação a 2018 não ficaram por aqui.

Re-live the moment the 2019 season roared into life ????️ #AusGP ???????? #F1 pic.twitter.com/JDU7umozCT

A stellar start for Bottas, and a bumpy ride for Ricciardo

Tomemos como exemplo Daniel Ricciardo. No ano passado, quando estava na Red Bull, ficou à beira dos lugares do pódio; agora, na estreia pela Renault, o australiano acabou por assumir o destaque logo na primeira volta por ter ficado sem a frente do seu carro, o que obrigou a passar logo pelas boxes numa corrida onde não chegaria a meio da prova, ao contrário do companheiro de equipa Nico Hülkenberg que terminou em sétimo. Ainda assim, a grande diferença esteve na Ferrari.

Depois da vitória de Sebastien Vettel e do pódio de Kimi Räikkönen na abertura da última temporada, os dois carros da escuderia italiana acabaram por ficar fora do pódio depois de Max Versttapen e o seu Red Bull terem “voado” para o terceiro lugar a meio da corrida. Na frente, nada de novo: Bottas a dominar por completo o ritmo da corrida, Hamilton a revelar para a equipa através das comunicações que não sabia se conseguiria terminar a corrida por causa dos pneus mas a segurar sempre o seu Mercedes na segunda posição, aproveitando uma trajetória mal calculada que fez o jovem holandês passar pela relva e perder terreno e levando a mais uma dobradinha da Mercedes que começou da melhor forma a época.

Fair to say @redbullracing and @HondaRacingF1's first date went well ????

One race, one podium in the bag thanks to @Max33Verstappen's move ????#AusGP ???????? #F1 pic.twitter.com/2cq0TekFam

