Entre os elogios de Guardiola, Bernardo Silva faz história com dois dígitos de golos e assistências

O nome Pep Guardiola e a palavra “elogios” na mesma frase até pode ser mais ou menos frequente mas o espanhol, como muitos outros treinadores, tem consciência da importância de destacar mais vezes o coletivo do que propriamente o individual. Também há exceções e, no Manchester City, essa está bem identificada: Bernardo Silva. E na semana em que prolongou contrato com o clube até 2025, o internacional português voltou a ser colocado num pedestal por um dos melhores técnicos do mundo.

“Como treinador é quase impossível estar mais satisfeito com o Bernardo Silva, é por isso que ele merece jogar todos os minutos que está tendo. É um bom exemplo para os outros jogadores. Não me esqueci do comportamento que teve na temporada passada quando não jogou no início. Disse que não sabia o que ia acontecer no futuro que mas ia continuar no City . É um jogador especial e espera para saber quando deve apostar no 1×1. Tem capacidade para fazer três posições diferentes. Ele merece todo o meu respeito e as estatísticas no final do último jogo mostram que foi o jogador que mais correu na partida. Faz sempre 12 ou 13 quilómetros por jogo”, destacou na antecâmara do jogo com o Swansea. E ele foi decisivo.

Os quartos de final da Taça de Inglaterra nem começaram da melhor forma para o Manchester City, que à meia hora perdia com o Swansea por 2-0 com golos de Matt Grimes (de penálti, 20′) e Bersant Celina (29′). Os minutos passavam, Guardiola tentava ir mexendo na equipa, esgotou as substituições até aos 64′ lançando Zinchenko, Sterling e Kun Agüero na partida. Golos, nada. Até que Bernardo Silva voltou a ser protagonista principal, apontando o 2-1 num grande remate cruzado na área (69′) e fazendo ainda a assistência para o avançado argentino bisar a dois minutos do final, consumando a reviravolta.

Bernardo Silva vs Swansea, game by the numbers: ⚽️ Goals 1

????️ Assists1

???? Accurate passes 51 (92%)

???? Key passes 3

???? Crosses (acc.)6 (2)

✔ Long balls (acc.) 3 (3)

⭕ Big chance created 1

???? Shots on target 3

✅ Dribble attempts (succ.) 1 (1) City's Bubblegum! #MCFC #SWAMCI ???? pic.twitter.com/rZcHWslMwC — City Central (@City_CentraI) March 16, 2019

Ao repetir a dose que já tinha conseguido a meio da semana na goleada ao Schalke 04 por 7-0 (faltou apenas sofrer um penálti para ser tirada a papel químico), Bernardo Silva não só melhorou o registo de golos numa temporada pelo Manchester City (de nove para dez, sendo que a época ainda só vai em março) como conseguiu chegar aos dois dígitos nos golos e nas assistências, repetindo o feito de Leroy Sané, Sterling e Mahrez – que só Pogba e Hazard têm nas outras equipas.

Bernardo Silva's goal across all competitions for Man City: 2017/18: 9 goals

2018/19: 10 goals Reaching double figures at a crucial time. pic.twitter.com/aJFwrIUnxI — Squawka Football (@Squawka) March 16, 2019

10 – Bernardo Silva is the 4th Man City player to record double figures for both goals and assists in all comps this season (also Sterling, Sane and Mahrez). The only other Premier League players to have done so this term are Eden Hazard and Paul Pogba. Numbers. #SWAMCI pic.twitter.com/N0vYbVBHVg — OptaJoe (@OptaJoe) March 16, 2019

“Conquistar as quatro competições? Uma já está [Taça da Liga inglesa], nas outras três vamos lutar sabendo que temos adversários fortes pela frente, sabendo que vai ser uma tarefa muito difícil mas tentando alcançar essas vitórias”, comentou o internacional português no final da partida, a propósito do Campeonato (onde o City lidera com mais um ponto do que o Liverpool), da Taça de Inglaterra (onde chegou às meias) e da Liga dos Campeões (onde vai agora jogar os quartos).

What a finish from Bernardo Silva with the outside of his boot ???? #MCFC #SWAMCI pic.twitter.com/WQ2YIHbF4y — ManCityzens.com (@ManCityzenscom) March 16, 2019

