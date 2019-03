Futebol feminino. Atlético vs Barcelona passou a ser o jogo entre clubes com mais público de sempre

O estádio Wanda Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, foi palco de um momento importante na história do futebol feminino. Naquele que era um jogo decisivo para a Liga Iberdola, a equipa da casa defrontou o Barcelona (que venceu por duas bolas a zero) sob o olhar atento de 60 739 mil espectadores — um número recorde. Nunca houve tanta gente a apoiar um jogo entre clubes de futebol feminino.

Foi há poucos dias que o clube madrileño avisou não ter mais bilhetes para este jogo que era especialmente decisivo para as catalãs, que a sete jogos do fim do campeonato estavam a seis pontos das suas rivais, as colchoneras. Os adeptos acorreram ao estádio e com isso bateram o anterior recorde em Espanha, que remetia ao dia 30 de janeiro de 2019, dia do jogo no estádio de San Mamés onde o Athletic de Bilbao defrontou o mesmo Atlético.

Mas a história das marcas para a posteridade está longe de começar neste século, e nada como recuar quase cem anos para recordar outras fasquias míticas.

Em 1920, em pleno Boxing Day, realizou-se no Goodison Park (estádio do Everton, em Liverpool) um jogo de futebol feminino com uma impressionante assistência, e provavelmente a mais expressiva até este domingo. O encontro envolveu as equipas Dick Kerry Ladies e o St. Helen Ladies. Segundo dados da Associação Inglesa de Futebol, o Dick Kerry (na altura uma equipa altamente reputada) ganhou por quatro bolas a zero perante um público de 53 mil espetadores — há relatos de que outros 14 mil tiveram de ser impedidos de entrar por causa da capacidade total do estádio. Nesta altura, o futebol feminino já tinha bastantes seguidores, muito por culpa da Primeira Guerra Mundial que, ao empurrar quase todos os homens para o exército ou para as fábricas, ficou sem grande margem para as equipas de futebol.

Olhando um século à frente, em 2012, a final da Liga dos Campeões feminina que foi jogada no estádio Olímpico de Munique também entrou na história como um dos jogos mais vistos de sempre: 50 212 espetadores viram o Lyon defrontar o Eintracht Frankfurt. Contudo, o recorde absoluto de maior audiência vai para a final do Campeonato do Mundo feminino de 1999, onde 90 195 pessoas assistiram à vitória da seleção norte-americana (nos penáltis, contra a China) no Rose Bowl de Pasadena, nos EUA. A seguir a esse jogo surge outra partida da seleção dos Estados Unidos, desta feita na final dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, que venceu o Japão por duas bolas a uma perante 80 203 pessoas.

