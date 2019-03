Jair Bolsonaro inicia visita oficial aos EUA

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, inicia este domingo uma viagem oficial aos Estados Unidos da América, naquela que é a sua primeira visita bilateral ao exterior enquanto chefe de Estado, considerada pelo próprio como “estratégica”.

De acordo com a agenda avançada pelo porta-voz da Presidência, Otávio do Rego Barros, Bolsonaro partirá hoje para Washington, pelas 08h00 (hora local, 11h00 em Lisboa), com chegada prevista para as 16h00 (19h00 em Lisboa).

Ainda este domingo o governante do país sul-americano terá um jantar com autoridades e líderes de opinião na residência do embaixador do Brasil em Washington.

Bolsonaro ficará hospedado na Casa Blair, a residência oficial dos convidados do Governo dos EUA, localizada na ala oeste da Casa Branca.

Na segunda-feira, 18 de março, o chefe de Estado participará num fórum de investimentos e noutro sobre “o futuro da economia brasileira”, organizado pelo Comité Empresarial Brasil-Estados Unidos, além de se encontrar com o ex-secretário do Tesouro norte-americano Henry Merritt Paulson.

Bolsonaro encontrar-se-á com o Presidente norte-americano, Donald Trump, na terça-feira, numa reunião privada com Trump na Sala Oval da Casa Branca. Os dois líderes terão um almoço de trabalho e uma reunião prolongada com os ministros dos dois países e darão uma conferência de imprensa na Casa Branca.

Em Washington, Bolsonaro pretende assinar acordos na área da energia, segurança e defesa nacional, assim como salvaguardas tecnológicas, para permitir que os Estados Unidos utilizem a base brasileira de Alcântara para lançar foguetes espaciais.

